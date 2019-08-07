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Рудинштейн отреагировал на слухи о беременности Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин отказался давать какие-либо комментарии по поводу интересного положения пианистки.

Рудинштейн отреагировал на слухи о беременности Цымбалюк-Романовской
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Globallookpress.com)

Близкий друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна — российский продюсер и актер Марк Рудинштейн — отреагировал на слухи о беременности Виталины Цымбалюк-Романовской. Ранее в прессе появилась информация о том, что бывшая супруга Армена Борисовича якобы находится в интересном положении. 40-летняя пианистка после расставания с именитым артистом завела роман с выпускником «Фабрики звезд» Прохором Шаляпиным.

Примечательно, что исполнитель отказался комментировать беременность Виталины, бросив трубку после первого же вопроса. В одном из интервью Шаляпин утверждал, что в силу возраста стал задумываться об отцовстве. Себя Прохор считает эгоцентристом, но это не мешает певцу планировать появление наследников.

В свою очередь, бывшая возлюбленная артиста — Татьяна Гудзеева — полагает, что Виталина пользуется своим интересным положением, удерживая рядом с собой Шаляпина. К слову, близкий друг Армена Борисовича и вовсе выразил свои сомнения по поводу беременности пианистки.

«Да и вообще, если внешне пока не видно, что Виталина беременна, я вам советую подождать», — приводит «Собеседник» слова Марка Рудинштейна.

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Тэги:

Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор Шаляпин

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Рудинштейн отреагировал на слухи о беременности Цымбалюк-Романовской
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