Поклонники Корчевникова молят Бога о его исцелении

В то время как поклонники ведущего телепрограммы «Судьба человека» на «России-1» обеспокоены его здоровьем, сам Борис Корчевников предпочитает хранить молчание.

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Не так давно журналист подогрел слухи об ухудшении своего здоровья неоднозначным постом с фото, на котором он уходит по туннелю вдаль. И вот опять Борис озадачил странным кадром с нисходящими на него лучами солнечного света. Вид у Бориса – безрадостный, глаза – потухшие. Поклонники тут же массово стали писать в комментариях, что молятся о его здоровье.

«Всех благ вам Борис! И пусть Господь вас хранит», «Дай бог Вам здоровья. Мы с вами, Борис, молимся за вас», «Дай бог вам здоровья и еще раз здоровья… Все будет хорошо. Помоги тебе Боже!», «Здоровья вам. Бог услышит молитвы», «Здоровья вам, Борис! Вы очень светлый человечек!», «Благополучия во всем и помоги вам, Господи!», «Здоровья вам! Спасибо за то, что делаете! Молитвы за вас! Очень вас любим!», — поддержали телеведущего его подписчики.

Напомним, четыре года назад Борису удалили доброкачественную опухоль в головном мозге. Теперь телеведущий должен системно проходить лечение и быть на контроле у врачей. Недавно в одной из программ «Судьба человека» он признался, что из-за лечения сильно поправился. Между тем в Сети муссируются слухи об обострении его заболевания и переходе в более тяжелую стадию. Однако журналист предпочитает не комментировать эти разговоры. Также он поступил и в этот раз. В Instagram люди массово спрашивают, что с его здоровьем, но Корчевников молчит в ответ.

Отметим, что слухи развиваются на фоне постов журналиста о его духовной жизни. Актер посещает православные храмы и организует сбор средств на их восстановление.