Рудинштейн создал «Кинотавр» на вырученные деньги от проката «Интердевочки»

Продюсер Марк Рудинштейн в студии программы «Судьба человека» заявил, что он создал кинофестиваль «Кинотавр» на средства, которые выручил от проката картины «Интердевочка». Фильм вышел в 1989 году и пользовался огромной популярностью у советского зрителя. Режиссером картины стал Петр Тодоровский.

«Фильм показывали в кинотеатрах с семи часов утра и до часу ночи. На меня свалились огромные деньги. Именно на них спустя годы я создал кинофестиваль «Кинотавр»», — заявил продюсер.

По его признанию, в те годы он познакомился с девушкой, которая как раз была интердевочкой. Вместе они были полтора года, а потом она неожиданно уехала на родину в Новосибирск, собрав все вещи из его квартиры. Она позвонила из дома и сказала, что не может больше жить с актером и продюсером.

«Свободные женщины не могут сидеть взаперти. Позже она вышла замуж за англичанина. Осуществила свою мечту. Родила ребенка. Когда я приехал к ней в гости в Лондон, то она набросилась на меня. Сказала, что не отпустит, но поезд уже ушел. Мы уже не могли быть вместе», — заметил продюсер.