Рудинштейн опроверг госпитализацию Джигарханяна

Самочувствие режиссера нормальное, через несколько дней его могут выписать.

СМИ несколько преувеличили, когда говорили о состоянии здоровья любимца публики Армена Джигарханяна. Режиссера могут выписать уже через 3-4 дня, об этом порталу Тeleprogramma.pro рассказал друг актера Марк Рудинштейн.

Кинопродюсер и критик также опроверг информацию о том, что коллега попал в реанимацию. Как сказал друг Армена Борисовича, самочувствие у Джигарханяна нормальное, насколько может позволить его 83-х летний возраст и диагноз. В больницу артиста увезли из-за обострения диабета.

В настоящее время актеру назначены неоперативные методы лечения, включая прием лекарств и инъекции. Рядом с Арменом Борисовичем в клинике находится его верный помощник Артур Согомонян.

Порталу Teleprogramma.pro также удалось получить комментарий от Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей жены народного артиста. Она озвучила версию, что Джигарханян переживает проблемы со здоровьем из-за людей, которые его в данный момент окружают. Конкретные имена она называть отказалась.

Напомним, сообщения о том, что режиссер попал в реанимацию, появились в СМИ 14 августа. Сообщалось, что ему требуется срочная операция, однако позже эти данные получили опровержение.