«Я был неверным мужем»: Рудинштейн объяснил, почему расставался с женами

Продюсер и актер Марк Рудинштейн стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о двух жёнах, с которыми расстался. Как отметил продюсер, ему было сложно хранить им верность. В его жизни появлялись другие женщины.

«Первая жена была простой девочкой из поселка. Она видела во мне большую перспективу. Я полюбил ее за красоту и у нас родился ребенок. Но я был неверным мужем. Да и денег у меня тогда не было. В итоге она поняла, что со мной каши не сваришь и ушла», — заявил Рудинштейн.

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Со второй супругой он сошелся после колонии. Продюсер сидел за махинации во время концертной деятельности. «И во втором браке тоже была измена. Я считаю, что с одной женщиной нельзя жить больше шестнадцати лет. Именно по столько я прожил, что с первой, что со второй женой», — заметил продюсер.

Как считает Рудинштейн, главное не расставаться врагами. Он сохранил прекрасные отношения с бывшими. Причем, как утверждает актер, первые десять лет он был верен женам, а только потом ходил на сторону.