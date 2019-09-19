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Неловко получилось: Шейк упала, исполняя с подругой танец в стиле тверк

Модель повеселилась в номере отеля перед поездкой в Милан.

Неловко получилось: Шейк упала, исполняя с подругой танец в стиле тверк
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк является одной из самых известных супермоделей в мире. Русская красавица много работает и дружит с именитыми модельерами. Это лето было для нее непростым, так как девушка, по слухам, рассталась с Брэдли Купером. Ей пришлось переехать в Нью-Йорк, а также вызвать на подмогу маму, чтобы она помогала нянчиться с дочкой Леей. Если Купер стал выглядеть неважно, сильно поправился и даже носил усы, то модель только хорошела на глазах.

Сейчас Шейк активно путешествует. С началом осени стартовали Недели мод в США, Англии и теперь в Италии. Девушка дефилирует на подиумах, демонстрируя новые творения дизайнеров. После очередного показа в Лондоне она приехала в Милан, где уже успела принять участие в фэшн-вечеринке. Ирина выглядела неотразимо в мини-юбке и леопардовых ботфортах. Однако оказалось, что накануне, еще перед вылетом, она успела повеселиться в номере отеля со своей приятельницей.

В Сети появились кадры, на которых Шейк танцует шутливый эротический танец в стиле тверк с Надеждой Савковой. При этом модель была облачена в нижнее белье и короткий халат. В какой-то момент она решила показать, как умеет виртуозно двигать своей пятой точкой, но не удержала равновесие и упала на пол. Небольшой конфуз не смутил Ирину, а лишь вызвал у нее заразительный смех.

Но на этом мини-вечеринка двух подруг не закончилась. Они добрались до кровати, где стали дурачиться, надев туфли себе на голову. В таком нелепом виде девушки танцевали под музыку. Стоит отметить, что модель любит время от времени забыть о проблемах и нескончаемой работе. Так, недавно у себя дома она собрала подруг и устроила пати в русском стиле с тортом «Наполеон», а однажды Шейк вышла на улицу в стрингах и капронках.

А вы как расслабляетесь?

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Неловко получилось: Шейк упала, исполняя с подругой танец в стиле тверк
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