ЗВЕЗДЫ

Папарацци засняли Купера, гуляющего в одиночестве по Нью-Йорку

Актер отстранился от внешнего мира, надев наушники.

Папарацци засняли Купера, гуляющего в одиночестве по Нью-Йорку
Брэдли Купер. фото: globallookpress.com

Все лето в обществе не утихали разговоры о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк. Теперь, кажется, этому даже не нужны подтверждения. За три месяца актер и модель ни разу не появились на публике вместе. Более того, русская красавица переехала в свою квартиру в Нью-Йорке вместе с дочкой Леей. Теперь актер лишь изредка видится с наследницей. Ему удалось несколько недель провести с девочкой, пока Шейк отдыха с мамой на Ибице.

Слухи о романе Купера с Леди Гагой оказались ложными. Более того, он был замечен с таинственной брюнеткой, когда оправился в Диснейлэнд с дочкой. Поклонники были удивлены тому, что актер сменил имидж. Он стал придавать волосам объем и зачесывать их в ретро-стиле, а также отрастил усы. 5 сентября папарацци снова подловили Брэдли. Он гулял по Нью-Йорку в гордом одиночестве. Артист надел наушники, чтобы абстрагироваться от внешнего шума.

Похоже, что после расставания с Шейк он решил сменить стиль в одежде. Купер был облачен белую футболку и брюки цвета топленого молока. Поверх он надел синюю куртку с яркой надписью «Мухаммед Али». Наряд только подчеркнул тот факт, что актер поправился. Брэдли пообедал с друзьями, а потом направился домой, снова включив музыку на плеере. Он предпочел надеть солнцезащитные очки, чтобы его не могли узнать поклонники.

Добавим, что его бывшая пассия вернулась от отпуска. Ирина успела сняться в откровенной фотосессии и появиться на публике. Она стала гостьей вечеринке в рамках Недели моды. Девушка выглядела неотразимо в черном мини-платье. По некоторым данным, она хочет выпустить мемуары, где расскажет все подробности своих отношений с Купером.

Как считаете, новый стиль идет актеру?

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Папарацци засняли Купера, гуляющего в одиночестве по Нью-Йорку
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