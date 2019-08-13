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Шейк раскроет всю правду об отношениях Купера с Леди Гагой

Модель решила выпустить мемуары.

Шейк раскроет всю правду об отношениях Купера с Леди Гагой
Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой. фото: eastnews.ru

Ирина Шейк в августе уехала отдыхать с мамой Ольгой и дочкой Леей на Ибицу. Модель загорает и купается, проводя время с наследницей, а вечерами веселится с друзьями. Не утихают слухи, что она рассталась с Брэдли Купером. Якобы, у актера случился роман с Леди Гагой во время работы над фильмом «Звезда родилась», что и послужило поводом для размолвки. Все это время и модель и актер хранили молчание, не комментируя информацию о расставании.

Однако стало известно, что Шейк готовится разоблачить Купера. По некоторым данным, она наняла журналиста, с помощью которого хочет написать мемуары. Книга будет посвящена ее отношениям с Брэдли. Инсайдер утверждает, что у актера действительно была связь с Гагой, после чего модель почувствовала себя преданной. Многие издания пытались уговорить девушку дать эксклюзивное интервью, но она отказывалась. Теперь же, со слов ее знакомого, она не видит ничего зазорного в том, чтобы раскрыть правду и получить из этого выгоду.

«Тем более что ей есть что рассказать о Купере, причем не самого положительного», — цитирует свой источник издание RadarOnline.

Отметим, что ранее появились данные, что Ирина смогла договориться с Брэдли о совместной опеке над ребенком. Они будут одинаковое количество времени проводить с дочкой. Этим летом актер несколько раз прилетал в Нью-Йорк, чтобы повидать наследницу. А вот Леди Гагу папарацци застали за поцелуями со звукорежиссером. Казалось, что это полностью снимает вину с певицы, но не исключено, что ранее у нее все же был короткий роман с возлюбленным модели. Об этом станет известно, когда Шейк выпустит книгу, которая обречена стать бестселлером.

А как вы считаете, Купер был неверен своей возлюбленной?

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Шейк раскроет всю правду об отношениях Купера с Леди Гагой
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