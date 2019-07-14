Игриво и стильно: Кудрявцева, Юдашкина и другие звезды поддержали моду на гороховый принт

В летнем сезоне на пике популярности оказалась легендарная раскраска нарядов. Как говорится, всё новое — это хорошо забытое старое.

Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко — напомнила представительницам прекрасного о пола о трендовом «горошке», подметив, что вещи с подобным принтом «омолодят» любой «возрастной» гардероб. По словам модного эксперта, «горох» идеально подойдет и для первого свидания.

«Горох прекрасен, если вы собираетесь на первое свидание! Вы вполне сможете влюбить в себя мужчину… Он смотрится всегда мило, освежающе, очаровательно и обманчиво просто», — заверила соведущая Александра Васильева.

В интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Катерина Гершуни добавила, что «горошины» никогда не выйдут из моды, охарактеризовав этот принт как старую, добрую классику.

Не стоит забывать, что слишком крупные или слишком мелкие «горошины» утяжелят и без того объемную фигуру, подметила эксперт в области моды.

«Сегодня горох на пике популярности. Лучше всего выбирать темные «горошинки» на светлом фоне. Благодаря подобному контрасту ощущается мягкость и нежность. В моде также белый «горошек» на алом», — отметила Гершуни.

Этот принт подходит как стройным девушкам, так и женщинам с пышными формами. Вторым стоит выбирать лаконичные фасоны и зауженные юбки. Идеальный размер «горошин» совпадает с диаметром десятирублевой монетой.

Кто из знаменитостей отечественного шоу-бизнеса уже отметился в трендовом «горошке», узнаем в фотоленте Teleprogramma.pro.

С особой тщательностью за собственным стилем и модными тенденциями весенне-летнего сезона следит супруга модельера Валентина Юдашкина — Марина. Главной советчицей для возлюбленной дизайнера стала дочь Галина. Девушка, как и ее отец, увлекается модой и занимается выпуском одежды для детей. Наряды от Галины Юдашкиной уже примиряла дочь Аллы Пугачевой — пятилетняя Лиза Галкина, участвовавшая в одном из дефиле. Не отстает от своих близких и Марина Владимировна. Свой гардероб 61-летняя избранница модельера пополнила сразу несколькими «гороховыми» нарядами.

Марина Юдашкина во время поездки в Нью-Йорк позировала в белом сарафане в чёрный «горох».

Также супруга Валентина Абрамовича примеряла черное шифоновое платье, но уже с белым «гороховым» принтом.

Примечательно, что и телеведущая Юлия Высоцкая обратила внимание на «гороховый» принт. Для прогулки с Андреем Кончаловским знаменитость выбрала белое платье с черным «горошком», дополнив свой образ солнцезащитными очками и босоножками. Сама актриса признавалась, что в юности ее мало интересовало то, во что она одета. Избранница режиссера не скрывает: иногда Кончаловский может сделать ей замечание. Однако в большинстве случаев супругу Юлии нравятся те наряды, которые она выбирает для красных дорожек и повседневного образа.

Супруга хоккеиста Игоря Макарова — 48-летняя Лера Кудрявцева — отдала предпочтение крупному белому «горошку» на черном фоне, появившись на съемочной площадке одного из шоу в платье-халате. Напомним, что в августе дочери телеведущей исполнится годик. Благодаря сбалансированному питанию Кудрявцевой удалось избавиться от набранных за время беременности килограммов. При этом возлюбленная хоккеиста не скрывает: она не смогла бы исключить из своего рациона хлеб. Это мучное изделие телеведущая готова есть даже с макаронами.

К слову, Эвелина Хромченко упоминала о том, что крупный «горошек» будет смотреться анекдотично на массивных фигурах. Поэтому при выборе подобного принта не стоит забывать о пропорциях и формах.

В черном платье с белым «горошком» на благотворительном вечере актрисы Ренаты Литвиновой появилась экс-супруга Максима Виторгана — телеведущая Ксения Собчак. Бывшая невестка Эммануила Гедеоновича выбрала приталенное платье. В одном из интервью Собчак призналась, что поддерживать фигуру в тонусе ей помогает: йога, пилатес и пробежки на свежем воздухе. Не забывает Ксения и о пользе массажа.

Еще во время беременности для одной из фотосессий возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова надевала черное мини-платье с мелким «белым» горошком и перьями на подоле. Тогда Виктория Лопырева утверждала, что женщина в положении становится еще более привлекательной. После появления на свет первенца — сына Марка Лео — знаменитость похудела благодаря диете кормящей мамы. Помимо «горохового» мини-платья в гардеробе знаменитости также появился белый сарафан с алым «горошком».

Эвелина Хромченко не сомневается: «горошек» идеально подойдет для первого свидания. Благодаря этому классическому принту образ отличает мягкость и нежность.

Возлюбленная музыканта Влада Топалова поддержала весенне-летний тренд, примерив для недавней фотосессии черный закрытый купальник с белыми «горошинами». Несмотря на то, что телеведущая стала мамой только в декабре, это не мешает ей демонстрировать свои формы перед объективом фотокамеры. При этом Регина Тодоренко не скрывает: она значительно прибавила в весе за время беременности. Как и Виктория Лопырева, новоиспеченная мамочка отдала предпочтение грудному вскармливанию, отказавшись от искусственного прикорма.

Тренд-аналитик Катерина Гершуни назвала «горошек» нестареющей классикой.

Супруга бизнесмена Яна Абрамова — певица Алсу — выбрала светлую ткань, надев белое платье с крупным зеленым «горошком». Свой образ исполнительница дополнила бежевыми туфлями-лодочками. Будучи мамой троих детей: 12-летней Сафины, 11-летней Микеллы и сына Рафаэля (в августе малышу исполнится три годика), певица старается следить и за фигурой, и за модными тенденциями. Так, по мнению Гершуни, исполнительница не ошиблась с выбором наряда, отдав предпочтение белой ткани и яркому «горошку».

К трендовому «гороховому» принту не осталась равнодушной и супруга музыканта Никиты Преснякова. Невестка Кристины Орбакайте для импровизированной фотосессии выбрала платье-бюстье с мелким белым «горошком». Свой наряд модель дополнила перчатками. Алена Краснова старается не отставать от моды.

Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» подмечала, что «горошек» будет смотреться очаровательно и обманчиво просто.