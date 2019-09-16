ЗВЕЗДЫ

Маленькая модница: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку во время прогулки

Наследница телеведущей примерила забавную шапку.

Маленькая модница: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку во время прогулки
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева никогда не скрывала, что мечтала подарить своему возлюбленному Игорю Макарову ребенка. Год назад, когда телеведущей было 47 лет, она родила дочку, которую назвала Марией. Не многие женщины в столь зрелом возрасте решаются завести ребенка. Однако все прошло без осложнений и теперь она вместе с мужем нянчится с наследницей.

Недавно Лера показала, как учит годовалую малышку плавать. Кроха уже проявляет свой характер. Она упорно била ладонями по воде, создавая брызги, хоть мама и просила ее прекратить. Также телеведущая показала, как ее подросшая наследница стильно выглядит, когда гуляет. В Москве приход осени почувствовался лишь в середине сентября. Кудрявцева, конечно, стала теплее одевать свою дочку.

На новом фото Мария предстала в сером комбинезоне на молнии, пуховике с цветочным принтом, цветных ботинках и розовой шапочке с ушками и мордочкой зайчика. В кадре девочка выглядела серьезной, задумчиво смотря в сторону. Поклонники пришли в восторг от образа малышки. Многие отметили, что она растет копией своей мамы — настоящей красавицей.

дочь Кудрявцевой. фото
Маша на прогулке. фото: instagram.com/leratv/

Напомним, что в честь дня рождения наследницы Кудрявцева и Макаров устроили праздник в гавайском стиле. Для девочки даже был испечен розовый торт с фигуркой в виде зайца. Похоже, что именно этих пушистых представителей животного мира Мария любит больше всего. В отличие от многих звезд, Лера недолго скрывала лицо своего ребенка. А вот ее старшего сына от первого брака Жана она показала, когда тот уже был совсем взрослым. Как оказалось, молодой человек не любит публичности.

А как вы считаете, на кого похожа дочь телеведущей?

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Звездные детиЗвездный стильЛера Кудрявцевасемейная фотосессия

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Маленькая модница: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку во время прогулки
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