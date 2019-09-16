Маленькая модница: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку во время прогулки

Лера Кудрявцева никогда не скрывала, что мечтала подарить своему возлюбленному Игорю Макарову ребенка. Год назад, когда телеведущей было 47 лет, она родила дочку, которую назвала Марией. Не многие женщины в столь зрелом возрасте решаются завести ребенка. Однако все прошло без осложнений и теперь она вместе с мужем нянчится с наследницей.

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Недавно Лера показала, как учит годовалую малышку плавать. Кроха уже проявляет свой характер. Она упорно била ладонями по воде, создавая брызги, хоть мама и просила ее прекратить. Также телеведущая показала, как ее подросшая наследница стильно выглядит, когда гуляет. В Москве приход осени почувствовался лишь в середине сентября. Кудрявцева, конечно, стала теплее одевать свою дочку.

На новом фото Мария предстала в сером комбинезоне на молнии, пуховике с цветочным принтом, цветных ботинках и розовой шапочке с ушками и мордочкой зайчика. В кадре девочка выглядела серьезной, задумчиво смотря в сторону. Поклонники пришли в восторг от образа малышки. Многие отметили, что она растет копией своей мамы — настоящей красавицей.

Напомним, что в честь дня рождения наследницы Кудрявцева и Макаров устроили праздник в гавайском стиле. Для девочки даже был испечен розовый торт с фигуркой в виде зайца. Похоже, что именно этих пушистых представителей животного мира Мария любит больше всего. В отличие от многих звезд, Лера недолго скрывала лицо своего ребенка. А вот ее старшего сына от первого брака Жана она показала, когда тот уже был совсем взрослым. Как оказалось, молодой человек не любит публичности.

А как вы считаете, на кого похожа дочь телеведущей?