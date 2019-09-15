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Кудрявцева научила годовалую дочь плавать

Телеведущая, надев купальник и шапочку, сама окунулась с маленькой Машей в бассейн.

Кудрявцева научила годовалую дочь плавать
https://www.instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева стала во второй раз мамой год назад. Телеведущая подарила дочь хоккеисту Игорю Макарову — Марию.

И хотя Лера почти сразу вышла из декрета и вернулась к съемкам собственной передачи «Секрет на миллион», никто и не думал, что она окажется настолько заботливой мамой. И будет проводить с маленькой Марией каждую свободную минуту.

Лера Кудрявцева
https://www.instagram.com/leratv/

На днях же телеведущая поделилась милым видео, как она учит Машу плавать. Телеведущая подошла к процессу обучения со всей серьезностью и даже надела сплошной купальник и резиновую шапочку.

Маша же не понимала, что от нее хочет мама и била ручками по воде. Лера с удовольствием смотрела на дочь, приговаривая: «Всех напугала, но просто всех».

А вот папа, как догадались подписчики, выполнял роль оператора. И снимал своих любимых девочек на видео.

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Игорь МакаровЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева и Игорь Макаров

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Кудрявцева научила годовалую дочь плавать
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