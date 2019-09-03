ЗВЕЗДЫ

Кудрявцева устроила посиделки с друзьями у себя дома

Телеведущая провела вечер в уютной обстановке и приятной компании.

Кудрявцева устроила посиделки с друзьями у себя дома
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева ранее призналась, что ей совсем не хотелось возвращаться к работе после отпуска. Этим летом телеведущей удалось провести время с семьей сначала в Майами, а потом в загородном доме, где они с мужем отпраздновали первый день рождения дочери Марии. Однако уже в конце августа звезда эфира снялась в ряде передач, а также побывала в Сочи, где целую неделю вела концерты конкурса «Новая волна». 

Еще во время пребывания на черноморском побережье Лера задумалась о бешеном ритме жизни. Тогда ей захотелось провести время с друзьями на природе, насладиться тишиной и спокойствием. Похоже, что на днях телеведущая почти исполнила свое желание, собрав близких у себя дома. В соцсети Кудрявцева поделилась кадрами, где на ее кухне толпятся девушки и один мужчина. Они вкушают нарезки, торт и различные напитки. А одна из подруг хозяйки дома предлагает всем отведать малинки.

Лера была не накрашена, а также облачена не в костюм или вечернее платье, а в синий монохромный наряд, состоящий из штанов и джемпера. Она общалась с друзьями, слушала песни Ирины Дубцовой. Одно из фото телеведущая лаконично подписала: «Квартирник». Похоже, что Кудрявцева была рада провести время в приятной обстановке и душевной компании. К слову, на снимках не было ее супруга Игоря Макарова. Не исключено, что он позволил жене отдохнуть, а сам присматривал в это время за дочкой.

Фото: instagram.com/leratv/, instagram.com/svolochok/

Напомним, что телеведущая уже шесть лет счастлива в браке с молодым хоккеистом. Долгое время Лера мечтала подарить ему ребенка, и ее молитвы в итоге были услышаны. От первого брака у нее также есть взрослый сын Жан.

А вам нравится Кудрявцева и ее стиль?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

девичникЗвездный стильЛера Кудрявцева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кудрявцева устроила посиделки с друзьями у себя дома
Интересно?
Поделись с друзьями: