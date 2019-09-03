Кудрявцева устроила посиделки с друзьями у себя дома

Лера Кудрявцева ранее призналась, что ей совсем не хотелось возвращаться к работе после отпуска. Этим летом телеведущей удалось провести время с семьей сначала в Майами, а потом в загородном доме, где они с мужем отпраздновали первый день рождения дочери Марии. Однако уже в конце августа звезда эфира снялась в ряде передач, а также побывала в Сочи, где целую неделю вела концерты конкурса «Новая волна».

Еще во время пребывания на черноморском побережье Лера задумалась о бешеном ритме жизни. Тогда ей захотелось провести время с друзьями на природе, насладиться тишиной и спокойствием. Похоже, что на днях телеведущая почти исполнила свое желание, собрав близких у себя дома. В соцсети Кудрявцева поделилась кадрами, где на ее кухне толпятся девушки и один мужчина. Они вкушают нарезки, торт и различные напитки. А одна из подруг хозяйки дома предлагает всем отведать малинки.

Лера была не накрашена, а также облачена не в костюм или вечернее платье, а в синий монохромный наряд, состоящий из штанов и джемпера. Она общалась с друзьями, слушала песни Ирины Дубцовой. Одно из фото телеведущая лаконично подписала: «Квартирник». Похоже, что Кудрявцева была рада провести время в приятной обстановке и душевной компании. К слову, на снимках не было ее супруга Игоря Макарова. Не исключено, что он позволил жене отдохнуть, а сам присматривал в это время за дочкой.

Напомним, что телеведущая уже шесть лет счастлива в браке с молодым хоккеистом. Долгое время Лера мечтала подарить ему ребенка, и ее молитвы в итоге были услышаны. От первого брака у нее также есть взрослый сын Жан.

А вам нравится Кудрявцева и ее стиль?