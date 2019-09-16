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Топурия продемонстрировала фигуру в белоснежном мини-бикини

Певица решила попрощаться с летом, опубликовав пикантное фото.

Топурия продемонстрировала фигуру в белоснежном мини-бикини
Кети Топурия. фото: globallookpress.com

Кети Топурия обычно редкое рассказывает о личной жизни. Она даже скрывает места, где отдыхает. Этим летом певица много гастролировала. Она успела побывать в Баку на фестивале «Жара» и в Сочи на конкурсе «Новая волна». Каждый раз девушка представала в соблазнительных нарядах, подчеркивающих ее стройную фигуру. От образов артистки были в восторге ее поклонники и коллеги, как женского, так и мужского пола.

16 сентября Топурия решила опубликовать очередной пикантный снимок. В кадре она позирует в белоснежном бикини у бассейна с потрясающим видом. Девушка продемонстрировала стройную и в то же время очень женственную фигуру.

«Ну пока лето», — написала она.

Некоторые поклонники предположили, что эти фотографии были сделаны в прошлом году на Санторини. Тогда певица еще была вместе с рэпером Гуфом. Как известно, они расстались вскоре после того, как стало известно, что популярный исполнитель был неверен своей избраннице. Гуф не скрывал, что жалеет о своем поступке и не раз извинялся, но Топурия заблокировала его в соцсетях.

«Похоже по Лехе скучаешь, фото прошлогодние с Санторини, он конечно ********, но любит тебя искренне», «Какая фигура», «Кети, ты просто шикарная, как всегда», «Где-то сидит заблокированный Гуф и плачет», «Куколка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в августе появились слухи, что у Кети появился новый возлюбленный. Тогда она опубликовала фото, на котором держала за руку незнакомца. С кем артистка отдыхала в Италии, так и осталось тайной.

А вам нравится фигура 33-летней певицы?

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Топурия продемонстрировала фигуру в белоснежном мини-бикини
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