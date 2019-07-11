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Кети Топурия заявила, что Серябкина разбила чужой Ferrari

Подруги взяли прокатиться машину знакомого и, по сути, намеренно попали в ДТП.

Кети Топурия заявила, что Серябкина разбила чужой Ferrari
Ольга Серябкина. Фото: globallookpress

Ольга Серябкина стала первой гостьей нового Youtube-шоу «Нестрашный суд». В передаче звезды рассказывают о своих грехах, а если отказываются откровенно отвечать на вопросы, то ведущий Александр Маленков звонит их друзьям, чтобы все-таки выведать какой-нибудь особенный секрет знаменитости. Об одной неприятной истории из жизни Ольги главреду журнала «Maxim» и рассказала лучшая подруга Серябкиной Кети Топурия.

Ольга Серябкина. Фото
Серябкина разбила чужой Ferarri. Кадр из Youtube-шоу «Нестрашный суд»

По словам певицы, экс-солистка группы Serebro как-то раз разбила Ferrari их хорошего знакомого. Попросту подруги однажды решили прокатиться на этом дорогом автомобиле. Кети Топурия практически сразу пожалела, что передние стекла не были затонированы, поскольку на дороге их узнавали практически все водители в соседних машинах. В итоге какие-то мужчины погнались за ними, пытаясь всячески привлечь внимание девушек.

Ольга Серябкина пыталась уехать от них, но незнакомцы не отставали. На светофоре они упрекнули певицу, что она не умеет водить. Серябкина разозлилась и решила отомстить. Она разогналась, и в этот момент мужчины попытались их подрезать. Серябкина обогнала автомобиль назойливых преследователей, чтобы потом резко затормозить, так раз демонстрируя свою технику вождения.

В итоге незнакомцы влетели в бампер Ferrari. Кети Топурия заметила, что Серябкина сделала все свои маневры без нарушения правил дорожного движения, поэтому виновными в аварии были признаны именно надоедливые парни. За ДТП им и пришлось платить. «Мы сделали пару звоночков, чтобы не стоять и не разбираться. Им как бы наказание такое. Моральное и финансовое», — закончила историю Кети Топурия. Ольга Серябкина по итогу ее рассказа призналась, что ни о чем не жалеет.

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Кети Топурия заявила, что Серябкина разбила чужой Ferrari
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