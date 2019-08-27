Звездный стиль

Топурия подчеркнула стройную фигуру мини-платьем с бахромой

Певица вновь смогла привлечь к себе внимание на конкурсе «Новая волна» в Сочи.

Топурия подчеркнула стройную фигуру мини-платьем с бахромой
Кети Топурия. фото: globallookpress.com

Кети Топурия всегда обладала прекрасным чувством стиля. Не удивительно, что певица выпускает собственную линейку одежды. В жизни она предпочитает выглядеть элегантно, облачаясь в джинсы или шорты с футболкой, а вот для сцены и светских мероприятий артистка подбирает экстравагантные наряды. В конце августа, как и многие другие звезды, солистка группы «А’Студио» приехала в Сочи на конкурс «Новая волна».

На красной дорожке Кети уже успела появиться и в салатовом платье со шлейфом и в бардовом полупрозрачном наряде с пикантными разрезами на юбке. Казалось, что выглядеть еще более стильно невозможно, но напоследок певица приберегла еще один стильный образ. На четвертый день конкурса Топурия предстала перед публикой в белом мини-платье с глубоким декольте. Наряд смотрелся очень игриво за счет бахромы, которая украшала и верх и них платья.

Образ девушка дополнила босоножками на шпильке, золотыми часами и другими крупными украшениями. Волосы артистка зачесала назад. Свой наряд Кети продемонстрировала в танце, чтобы было видно все его достоинства. Одной из первых оценила образ певицы ее коллега Наталья Подольская. «Ну что за платье! День ото дня все круче», — заявила она. Понравился наряд и Яне Рудковской, которая на «Новой волне» тоже предпочла демонстрировать стройные ноги в мини.

А поклонники одарили Топурию множеством комплиментов. «Какое обалденное платье, просто вау», «Кети, какие у тебя ноги!», «Из всех наших звёзд — самая стильная», «Куколка просто», «Всегда очень красивые платья и наряды, очень нравится мне Кети», — прокомментировали фото и видео с мероприятия поклонники. Напомним, что музыкальный конкурс продлиться до 29 августа. В этом году в нем принимают участие 15 исполнителей из 10 стран мира.

А вам понравился новый наряд Топурии?

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Звездный стильКети ТопурияКонкурс "Новая волна"Фестиваль "Новая волна-2019"

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Топурия подчеркнула стройную фигуру мини-платьем с бахромой
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