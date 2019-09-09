«Я очень тебя любил!»: Гуф поздравил Кети Топурию с 33-летием

9 сентября певица Кети Топурия отмечает день рождения, ей исполнилось 33 года. Ее бывший парень, 39-летний рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф (Guf), попытался поздравить ее в Instagram, послав сообщение в директ. Однако не получилось – звезда заблокировала его.

Тогда музыкант предпринял отчаянную попытку достучаться до бывшей возлюбленной и написал ей открытое послание в своем блоге.

«Кэта! Я не могу тебя отметить, потому что заблокирован. С днем рождения! Спасибо! Счастья!» — можно прочитать в Instagram Алексея Долматова.

Напомним, певица и рэп-музыкант расстались около года назад после его скандальной измены. О связи Гуфа и его екатеринбургской поклонницы написали тогда все СМИ. Кети не вынесла позора и резко разорвала отношения.

Этим летом стало известно, что у звезды появился новый возлюбленный, с ним она провела свой отпуск в Италии и даже познакомила четырехлетнюю дочь Оливию.