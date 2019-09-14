Собчак держала от мамы втайне детали своей свадьбы

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова вызвала много шумихи в общественности. Невеста за день сменила четыре наряда, а когда банкет покинула ее мама Людмила Нарусова, светская львица станцевала в нижнем белье. В студии передачи «Привет, Андрей!» гости обсудили все детали торжества, от выступлений звезд, до катафалка. Андрей Малахов признался, что маме Собчак было тяжело встать, но она все же пришла в студию.

«Какая я это пережила?», — сразу произнесла Нарусова и рассмеялась. Телеведущий поинтересовался у гостьи, какое впечатление у нее осталось от свадьбы дочери.

«Тяжело. Ты же знаешь, режиссер Богомолов там все срежиссировал, но от меня это хранили в страшном секрете и ничего заранее не говорили. Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот, увезут и по назначению. Это был такой шок! Я от него еще не отошла», — высказалась женщина.

А вот карета, в котором влюбленные приехали на венчание, очень понравилась Людмиле Борисовне. Мама Собчак призналась, что об идее дочери обвенчаться она узнала всего за несколько недель перед назначенной датой. Женщина не стала скрывать, что стрепетом отнеслась к такому решению.

«В свое время я тоже венчалась с моим мужем. И считаю, что это, может банально, брак, который заключается на небесах», — пояснила Нарусова.

Она также охарактеризовала своего зятя по просьбе Малахова. Политический деятель не стала скрывать, что мало общалась с Константином, но она назвала его замечательным режиссером.

«Надеюсь, что свое представление о нем я составлю в ближайшее время, но пока мы вместе провели только отпуск, в июле месяце, с его дочкой и с Платоном (сыном Собчак от Максима Виторгана, — Прим. ред.). Мы отдыхали на Сардинии», — призналась Людмила Борисовна.

А вы проходили обряд венчания?