Андрей Малахов приехал на венчание Собчак и Богомолова

В скором времени молодожены и их гости отправятся в ресторан, чтобы бурно отметить бракосочетание.

Телеведущий Андрей Малахов прибыл в храм Большого Вознесения на венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова. Телеведущего заметили, когда собравшиеся покидали собор и рассаживались по машинам. Малахов покинул здание в компании мамы Ксении – Людмилы Нарусовой, что дало повод говорить о том, что журналист был посаженным отцом невесты.

Отметим, что сам Малахов свое присутствие на событии пока не прокомментировал. Однако поклонники успели отметить, что Андрей во время самого процесса появлялся в Instagram и даже разместил у себя в сторис пост Яны Чуриковой, посвященный фестивалю «Жара».

больше по теме Собчак и Богомолов приехали в храм венчаться в карете Очевидцы активно выкладывают кадры с места событий в социальные сети.

Акцентируем внимание, что Малахов стал одним из 300 приглашенных на свадьбу гостей. Кроме того, на торжестве были замечены Светлана Бондарчук, певица Валерия, Игорь Верник, Рената Литвинова и Константин Эрнст. Сама невеста уже продемонстрировала два наряда – под венец она отправилась в платье израильского дизайнера Galia Lahav.