Андрей Малахов приехал на венчание Собчак и Богомолова

Телеведущий Андрей Малахов прибыл в храм Большого Вознесения на венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова. Телеведущего заметили, когда собравшиеся покидали собор и рассаживались по машинам. Малахов покинул здание в компании мамы Ксении – Людмилы Нарусовой, что дало повод говорить о том, что журналист был посаженным отцом невесты.
Отметим, что сам Малахов свое присутствие на событии пока не прокомментировал. Однако поклонники успели отметить, что Андрей во время самого процесса появлялся в Instagram и даже разместил у себя в сторис пост Яны Чуриковой, посвященный фестивалю «Жара».
Акцентируем внимание, что Малахов стал одним из 300 приглашенных на свадьбу гостей. Кроме того, на торжестве были замечены Светлана Бондарчук, певица Валерия, Игорь Верник, Рената Литвинова и Константин Эрнст. Сама невеста уже продемонстрировала два наряда – под венец она отправилась в платье израильского дизайнера Galia Lahav.