Мамин характер: дочь Бородиной заставила упрямицу-собаку дать лапу

Супруг ведущей телешоу «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров выложил в Сеть забавное видео с дочерью Теоной. Трехлетняя малышка показала чудеса дрессировки со своим псом Бертиком.
Собака, надо сказать, не очень-то хотела слушаться маленькой девочки. Видимо, она для животного не авторитет. Теона командовала спаниелю то сесть, то дать лапу, но пес больше дурачился, ласково покусывая девочку. Однако в дело вмешался отец Курбан Омаров, который пояснил дочери, что собака не слушается ее, и поэтому она не достойна похвалы.
Тон девчушки сразу резко изменился – в голосе неожиданно послышались резкие командирские ноты и непоколебимая уверенность в себе.
Любопытно, что и собака тут же поменяла линию своего поведения и начала слушаться Теону. Подписчики Курбана заметили, что девочка сильная, как Ксения.
«Мамин характер, каменную статую заставит заговорить», — написала одна из них.
Естественно, нашлись и те, кто посчитал, что дочь больше похожа на отца. «Дерзкая дагестаночка», «Ох, кипит в ней даргинская кровь», — отметились они.
Напомним, не так давно в Сети муссировались слухи о расставании Бородиной и Омарова. Домыслы подкреплялись тем, что супруги перестали выкладывать в Instagram совместные фото. Муж Бородиной вскоре решил выложить в свой блог несколько снимков с супругой.