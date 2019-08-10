«Любовь – это имя!»: дочь Бородиной умилительно порассуждала о чувствах

Курбан Омаров, муж телеведущей, много времени проводит с девочкой и выкладывает видео о ней в свой блог.

Очаровательная 3-летняя Теона, дочь телеведущей Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова становится настоящей звездой Instagram. И все благодаря папе, который выкладывает в Сеть практически каждый ее шаг, запечатленный на видео. В этот раз он порадовал подписчиков серьезными размышлениями девочки на тему любви.

«Можно тебе серьезный вопрос задать?» — спросил предприниматель у дочери. «Какой?» — приготовилась ко взрослому разговору малышка. «Что такое любовь?» — действительно очень серьезно спросил папа у дочери. «Это имя такое», — заявила Тея и сильно удивилась, когда отец расхохотался в ответ.

Курбан разместил кадры в своем блоге и подписал их: «Жизнь простая штука и не надо ее усложнять. Любовь – это имя Любы».

Видео вызвало шквал восторженных отзывов, многие заметили, что младшая дочь Бородиной очень похожа на мать. Напомним, у телеведущей есть еще одна дочь Маруся, этим летом ей исполнилось 10 лет. Девочка родилась в браке Ксении с бизнесменом Юрием Будаговым. Через четыре года телеведущая вышла замуж за Омарова. Надо сказать, что Курбан трепетно относится к обеим девочкам, занимаясь их воспитанием и досугом все свободное время.