Бородина дополнила «золотое» платье на дорожке синим маникюром

Ксения Бородина в последние дни просто светится от счастья. Похоже, что ее семейная жизнь с Курбаном Омаровым наладилась, и это сразу отразилось на ее внешнем виде. В стильном образе в золотых тонах телеведущая появилась на красной дорожке во время премьеры фильма «Эбигейл».

Трендовое платье-пиджак, которое Ксения выбрала для выхода в свет, отлично подчеркивало стройную фигуру 36-летней звезды. К золотому платью девушка подобрала украшения в тон. В глаза также бросается другая деталь — синий лак на ногтях.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья Бородиной и Омарова переживает не самые простые времена. Однако паре удалось преодолеть кризис, и поклонники телеведущей вздохнули с облегчением, ведь в Сети появились первые признаки, что у них дома все в порядке – их совместные фотографии.

На ковровой дорожке премьеры «Эбигейл» засветился также Лев Лещенко со своей супругой Ириной. Он крайне редко появляется с ней на светских мероприятиях.