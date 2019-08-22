ЗВЕЗДЫ

Бородина дополнила «золотое» платье на дорожке синим маникюром

Телеведущая побывала на премьере фильма «Эбигейл».

Бородина дополнила «золотое» платье на дорожке синим маникюром
Ксения Бородина/instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина в последние дни просто светится от счастья. Похоже, что ее семейная жизнь с Курбаном Омаровым наладилась, и это сразу отразилось на ее внешнем виде. В стильном образе в золотых тонах телеведущая появилась на красной дорожке во время премьеры фильма «Эбигейл».

Трендовое платье-пиджак, которое Ксения выбрала для выхода в свет, отлично подчеркивало стройную фигуру 36-летней звезды. К золотому платью девушка подобрала украшения в тон. В глаза также бросается другая деталь — синий лак на ногтях.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья Бородиной и Омарова переживает не самые простые времена. Однако паре удалось преодолеть кризис, и поклонники телеведущей вздохнули с облегчением, ведь в Сети появились первые признаки, что у них дома все в порядке – их совместные фотографии.

На ковровой дорожке премьеры «Эбигейл» засветился также Лев Лещенко со своей супругой Ириной. Он крайне редко появляется с ней на светских мероприятиях.

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Бородина дополнила «золотое» платье на дорожке синим маникюром
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