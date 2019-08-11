«Когда женятся на принцах»: дочь Бородиной объяснила, что такое любовь

Похоже, что 3-летняя Теа, дочь телеведущей Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова, всерьез задумалась о любви. Ее папа выложил уже второе видео в блог, на котором малышка умилительно рассуждает о чувствах.

В первый раз Теа заявила, что любовь – это женское имя. И не совсем поняла, почему ее отец расхохотался в ответ.

На этот раз девочка пошла дальше в своих рассуждениях и пришла к выводу, что о настоящей любви можно говорить только тогда, когда она заканчивается браком. И ни с кем попало, а с принцем. Теа сказала: «Любовь – это когда женятся на принцах». На что отец ответил: «И вправду сегодня все чаще на принцах женятся, чем выходят за них замуж».

Напомним, у ведущей «Дома-2» есть еще одна дочь – 10-летняя Маруся, которая родилась в первом браке звезды с предпринимателем Юрием Будаговым.