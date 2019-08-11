ЗВЕЗДЫ

«Когда женятся на принцах»: дочь Бородиной объяснила, что такое любовь

Муж телезвезды Курбан Омаров порадовал поклонников новым видеороликом с Теей.

«Когда женятся на принцах»: дочь Бородиной объяснила, что такое любовь
Бородина и Омаров/instagram.com/borodylia/?hl=ru

Похоже, что 3-летняя Теа, дочь телеведущей Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова, всерьез задумалась о любви. Ее папа выложил уже второе видео в блог, на котором малышка умилительно рассуждает о чувствах.

В первый раз Теа заявила, что любовь – это женское имя. И не совсем поняла, почему ее отец расхохотался в ответ.

На этот раз девочка пошла дальше в своих рассуждениях и пришла к выводу, что о настоящей любви можно говорить только тогда, когда она заканчивается браком. И ни с кем попало, а с принцем. Теа сказала: «Любовь – это когда женятся на принцах». На что отец ответил: «И вправду сегодня все чаще на принцах женятся, чем выходят за них замуж».

Напомним, у ведущей «Дома-2» есть еще одна дочь – 10-летняя Маруся, которая родилась в первом браке звезды с предпринимателем Юрием Будаговым.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения БородинаКсения Бородина последние новостиКурбан ОмаровМаруся БородинаТеа Бородинафото Ксения Бородина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Когда женятся на принцах»: дочь Бородиной объяснила, что такое любовь
Интересно?
Поделись с друзьями: