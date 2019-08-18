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Ксения Бородина выбрала для осени кожаный плащ в ретро-стиле

Фото с покупкой телеведущая выложила в Instagram, сопроводив рассуждениями о возрасте.

Ксения Бородина выбрала для осени кожаный плащ в ретро-стиле
Ксения Бородина /globallookpress.com

Стильные отвороты, двойные пуговицы, ремни на рукавах – именно в таких нарядах многие из нас видели своих матерей, а кто-то и бабушек. Ксения Бородина выбрала на осень кожаный плащ именно в таком ретро-антураже, свойственном для моды 70-х.

Видимо этот фэшн-отсыл в прошлое заставил телеведущую заговорить о возрасте. В своем Instagram звезда «Дома-2» не только похвасталась покупкой, но и вдохновила своих подписчиков не бояться менять жизнь вне зависимости от цифры в паспорте.

По мнению Ксении, кардинально изменить свою судьбу человек способен хоть в 30, хоть в 40, хоть в 70 лет. При желании он может успеть все, главное – захотеть это сделать, ведь все ограничения находятся у людей в голове в форме сложившихся стереотипов.

Любопытно, что рассуждения Бородиной появились на фоне философских мыслей ее мужа Курбана Омарова. Он в своем блоге на днях поразмышлял о женском непостоянстве, записав наглядное видео с дочерью. Теа мастерски изобразила различные эмоции, а бизнесмен на фоне этого сделал выводы о коварстве девушек.

Слухи о разладе в семье Бородиной и Омарова муссируют их подписчики в Instagram. Они заметили, что пара больше не фотографируется вместе, а посты Курбана полны обиды на Ксению.

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Ксения Бородина выбрала для осени кожаный плащ в ретро-стиле
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