Муж Бородиной решил развеять слухи о разрыве с телеведущей

Поклонники звездной семьи Ксении Бородиной и Курбана Омарова несколько недель назад забили тревогу. Сопоставив несколько фактов, они пришли к выводу, что телеведущая поссорилась с супругом.

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Наблюдателям показалось, что Омаров перестал выставлять посты из их общего дома. А все его тексты в Instagram полны колкостей по отношению к Ксении. Да и сама девушка писала довольно двусмысленные тексты в своем блоге про то, что никогда не поздно начать жизнь заново. Впрочем, главным аргументом для выводов об их размолвке стало то, что они перестали выкладывать в Сеть совместные фото. На эту тему появилось немало публикаций в СМИ.

Курбан Омаров решил поставить жирную точку в досужих домыслах: он выложил в историю блога видео из своего дома и, главное, совместное фото с Ксенией.

Любопытно, что одновременно с этим, Бородина выставила счастливую фотографию с букетом цветов. И поразмышляла о том, что любит выигрывать в спорах. Видимо, пара помирилась, а может быть и не ссорилась вовсе.