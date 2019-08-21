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Смехова объяснила, почему стала предпочитать яркую одежду

Ранее артистка делала акцент на наряды черного цвета.

Смехова объяснила, почему стала предпочитать яркую одежду
Алика Смехова Фото: globallookpress.com

51-летняя актриса Алика Смехова в последнее время для светских мероприятий, прогулок или отпуска старается выбирать яркие наряды. Хотя еще несколько лет назад ее обычно видели в темной и строгой одежде. О переменах в гардеробе артистка рассказала поклонникам в блоге.

Какой-то особой причины, которая заставила актрису поменять вещи в шкафу, нет. В один момент Смеховой попросту захотелось побольше цветных нарядов, ассоциирующихся с палитрой состояний человека в тот или иной жизненный момент.

«Раньше любила чёрный цвет, и у меня практически весь гардероб был чёрный. В последнее время я полюбила цвет-бежевый, белый, красный, синий и, конечно, зеленый. Люблю яркие и лаконичные цвета, они создают настроение», — отметила артистка.

Публикацию в блоге на эту тему она сопроводила своим фото. На снимке – актриса в изумрудном топе и юбке. Ранее для отпуска Смехова выбрала синий купальник, который дополнила ярким парео. Недавно она также посетила день рождения друга. На празднике она появилась в платье дизайнера Аллы Кравченко. Наряд был усеян цветными пайетками.

Отметим, другая знаменитость, телеведущая Елена Летучая, напротив, уже многие годы остается верна черному цвету. Исключения, конечно, бывают, и чаще всего касаются купальников.

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Алика СмеховагардеробЕлена Летучаямодный гардероб

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Смехова объяснила, почему стала предпочитать яркую одежду
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