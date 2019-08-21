Смехова объяснила, почему стала предпочитать яркую одежду

51-летняя актриса Алика Смехова в последнее время для светских мероприятий, прогулок или отпуска старается выбирать яркие наряды. Хотя еще несколько лет назад ее обычно видели в темной и строгой одежде. О переменах в гардеробе артистка рассказала поклонникам в блоге.

больше по теме Смехова в алом платье поддержала моду на трендовый горошек 51-летняя актриса дополнила образ крупными бусами и сабо на плоской подошве.

Какой-то особой причины, которая заставила актрису поменять вещи в шкафу, нет. В один момент Смеховой попросту захотелось побольше цветных нарядов, ассоциирующихся с палитрой состояний человека в тот или иной жизненный момент.

«Раньше любила чёрный цвет, и у меня практически весь гардероб был чёрный. В последнее время я полюбила цвет-бежевый, белый, красный, синий и, конечно, зеленый. Люблю яркие и лаконичные цвета, они создают настроение», — отметила артистка.

Публикацию в блоге на эту тему она сопроводила своим фото. На снимке – актриса в изумрудном топе и юбке. Ранее для отпуска Смехова выбрала синий купальник, который дополнила ярким парео. Недавно она также посетила день рождения друга. На празднике она появилась в платье дизайнера Аллы Кравченко. Наряд был усеян цветными пайетками.

Отметим, другая знаменитость, телеведущая Елена Летучая, напротив, уже многие годы остается верна черному цвету. Исключения, конечно, бывают, и чаще всего касаются купальников.