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51-летняя Смехова отметилась в ярко-синем купальнике на пляже Юрмалы

Алика вместе с младшим сыном Макаром отдыхает в Юрмале.

51-летняя Смехова отметилась в ярко-синем купальнике на пляже Юрмалы
Алика Смехова/instagram.com/alika_smekhova/

В славном городе на берегу Рижского залива Алика Смехова расслабляется после участие в кинофестивале в Резекне, в Латвии, куда актриса прибыла вместе с младшим, 11-летним сыном Макаром. С ним же Алика проводит время и в Юрмале.

На своей странице в Instagram Алика опубликовала фото, сделанное на пляже: на Смеховой ярко-синий купальник без бретелей и синее же парео в черно-белую крапинку в тон. К пляжному наряду Алика подобрала очки-авиаторы. На публику актриса вышла не без макияжа, ярко подкрасив губы красной помадой.

«Через пару недель наступит осень. Как же хочется продлить еще немного лета», — грустно подписала фото Алика и задала вопрос, как там погода в средней полосе России. Поклонники с юмором ответили, что «в деревне Гадюкино по-прежнему дожди» и попытались убедить Смехову не торопиться с возвращением.

Напомним, до вояжа в Латвию Алика успела отдохнуть на Кипре с обоими сыновьями, в том числе со старшим мальчиком, 19-летним Артемом.

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АктрисаАлика Смеховазнаменитости в купальникахРижский заливЮрмала

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51-летняя Смехова отметилась в ярко-синем купальнике на пляже Юрмалы
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