Алика Смехова трогательно поздравила с 79-летием постаревшего отца

Актриса Алика Смехова в Instagram трогательно поздравила с днем рождения своего легендарного отца – Вениамина Борисовича. Ему исполнилось 79 лет. Надо отметить, что актер, сыгравший Атоса в картине «Д Артаньян и три мушкетера» заметно постарел за последнее время.

«Наш дорогой и любимый ВБС! Папуля! С днём рождения! Твори и вдохновляй! Ты — наш человек-праздник! Ты — наша совесть и мотивация! Будь здоров! Любим тебя безмерно!» — заявила Алика Смехова. На снимке рядом с актером также можно увидеть его внуков – Артема, которому сейчас 19 лет, и двенадцатилетнего Макара.

больше по теме Смехова пришла на день рождения друга в необычном платье Наряд актрисы — результат творчества дизайнера Аллы Кравченко.

Отметим, что отец Вениамина Смехова Борис Моисеевич был долгожителем. Он прожил 98 лет. Скончался мужчина в 2010 году в немецком Ахене. Любопытно, что Смехов родился буквально за год до войны – в 1940 году. Своего отца он увидел только в 1945 году, когда тот вернулся с победой домой. Его папа был известным профессором, доктором экономических наук. Вениамин Смехов очень гордился своим отцом, что всегда подчеркивал в беседах с журналистами. Что касается матери Марии Шварцбург, то она трудилась долгие годы врачом-терапевтом. Умерла женщина в 1996 году.

В комментариях под постом отметились подруги Смеховой и ее легендарного отца. «Долгих лет жизни папе в здравии и радости! Берегите его, он удивительный, потрясающий таких людей сейчас уже нет! Люблю, очень уважаю! Целую всех вас», — написала актриса Яна Поплавская. «Дорогой Венечка! С Днём рождения! Здоровья и творчества. Мира и процветания вашей семье! От души поздравляю и очень люблю», — заявила актриса Ольга Кабо.