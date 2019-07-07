40-летняя Летучая объяснила свою любовь к черному цвету

Экс-ведущая программы «Ревизорро» не скрывает: ее больше интересует стиль, а не мода.

В недавнем интервью Лена Летучая объяснила свою любовь к черному цвету. По словам телеведущей, еще в детстве этот оттенок стал ее фаворитом в цветовой палитре, и несмотря на все старания мамы, девочка осталась верна своим предпочтениям.

«Черный — это элегантность, это стиль, это суть. Он меня выделяет среди всех и при этом скрывает, а значит, защищает. И еще, в черном нельзя быть вульгарным!» — приводит «ОК!» слова Лены Летучей.

Поделилась знаменитость и своими рассуждениями о трендах, заявив, что больше интересуется стилем, а не модой. Лена уверена: для того, чтобы выглядеть стильно не нужно тратить баснословных сумм и прибегать к помощи имиджмейкеров. Нужно просто внимательно относиться к собственному гардеробу и выбирать вещи, которые сочетаются между собой. А вот на обуви и правильных аксессуарах Летучая экономить не советует.

«На одежду не надо сильно тратиться — просто потратьтесь на хорошую обувь… Украшение всегда должно быть к месту и ко времени… Странно видеть днем девушек в массивных бриллиантовых ожерельях», — добавила телеведущая.

Летучая советует во всем соблюдать баланс и не перебарщивать с драгоценностями. Знаменитость полагает: девушки, стремящиеся продемонстрировать все свои украшения на публике, всего лишь хотят скрыть за видимой мишурой свои комплексы и неуверенность.