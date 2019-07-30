Смехова пришла на день рождения друга в необычном платье

Актриса Алика Смехова не прочь повеселиться на творческих столичных тусовках. Недавно она вместе со своими звездными коллегами «зажигала» на дне рождения Татьяны Навки. А накануне отметилась на торжестве по случаю дня рождения своего друга Сергея Новожилова, ведущего и организатора актерских фестивалей.

На своей странице в социальной сети Instagram Алика рассказал, что на празднике собралось множество звезд кино и театра, которые поздравляли именинника. Сама же звезда решила подлиться со своими подписчиками кадром с дня рождения. Вернее нарядом, в котором она пришла на день рождения. Это оказалась длинное, в пол, черное платье с актуальным ярким цветочным принтом от дизайнера Аллы Кравченко.

На наряд актрисы поклонники и обратили внимание. Как отмечают фанаты, каждый образ Смеховой удивляет и восхищает, а само платье подписчики назвали «фееричным».

«Бесподобно! Восхитительная Алика! Удачи», — отмечает комментатор.

Напомним, не так давно актриса удивила подписчиков трендовым платьем в горох.