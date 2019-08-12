Звездный стиль

Летучая вслед за Сотниковой подчеркнула загар купальником лимонного оттенка

Экс-ведущая программы «Ревизорро», как олимпийская чемпионка показала фигуру в купальнике.

Летучая вслед за Сотниковой подчеркнула загар купальником лимонного оттенка
Елена Летучая (Фото: Globallookpress.com)

23-летняя Аделина Сотникова проводит августовские каникулы в курортном городке Белек. К слову, в Турции отдыхала и выпускница «Фабрики звезд» Наталья Подольская вместе с четырехлетним сыном Артемием. Позже к возлюбленной присоединился музыкант Владимир Пресняков-младший.

В отпуске олимпийская чемпионка устроила импровизированную фотосессию, представ в кадре в купальнике трендового лимонного оттенка. О моде на эту сочную и яркую палитру в интервью Teleprogramma.pro рассказывал стилист и тренд-аналитик Глеб Винокуров. Модельер подметил, что актуальная желтая гамма в этом сезоне будет пользоваться той же популярностью, что годом ранее.

Аделина Сотникова примерила лимонный купальник. Фото: Instagram.com/adelina_sotnikova14

Елена Летучая отдала предпочтение светло-желтой палитре. Телеведущая проводит каникулы на Мальдивах. В Instagram знаменитость опубликовала свежее пляжное фото, примерив бикини с кроссовками. Телеведущая подчеркнула бронзовый загар лимонным купальником, как ранее советовала актриса Екатерина Шпица.

Елена Летучая поддержала моду на лимонную палитру. Фото: Instagram.com/elenapegas

Ранее телеведущая делилась в микроблоге видеороликом, показав действенные упражнения с резинкой для подтянутых ног и упругих ягодиц. По словам Елены, подписчики часто задают ей один и тот же вопрос о ее стройности. Именно поэтому Летучая выбрала для поклонников самую эффективную тренировку.

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Аделина СотниковаЕлена ЛетучаяЗвезды в купальникахмода и стильмодный тренд

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Летучая вслед за Сотниковой подчеркнула загар купальником лимонного оттенка
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