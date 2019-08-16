ЗВЕЗДЫ

Летучая поделилась архивным снимком с мужем в честь годовщины свадьбы

Влюбленные поженились три года назад в Греции.

Летучая поделилась архивным снимком с мужем в честь годовщины свадьбы
Елена Летучая Фото: Lomohov Anatoly/East News

Телеведущая Елена Летучая несколько дней назад улетела отдыхать на райские Мальдивские острова. Компанию ей составила мама Людмила Александровна.

Спустя почти неделю к экс-ведущей программы «Ревизорро» присоединился супруг Юрий Анашенков. Летучая настолько была рада его приезду, что тут же опубликовала в блоге короткое смешное видео, где целует возлюбленного.

Звездная пара решила выбраться на отдых не только для того, чтобы набраться сил, но и отметить важное событие – годовщину свадьбы. Три года назад Летучая и Анашенков стали мужем и женой. Только церемония состоялась не на Мальдивах. Пара выбрала не менее райское место – греческий остров Санторини. Архивным свадебным снимком телеведущая поделилась с поклонниками в блоге.

«3 года. Будто вчера», — коротко подписала знаменитость красочное фото.

На Елену почти сразу посыпались многочисленные поздравления от поклонников и звездных коллег, среди которых были Яна Рудковская и Екатерина Волкова.

Напомним, до свадьбы Елена и Юрий состояли в романтических отношениях полтора года. Для мужа телеведущей этот брак не первый. От предыдущего у него остались двое детей.

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годовщина свадьбыЕлена ЛетучаяЕлена Летучая последние новостиЮрий Анашенков

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Летучая поделилась архивным снимком с мужем в честь годовщины свадьбы
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