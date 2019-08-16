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Елена Летучая поделилась кадрами встречи с мужем на Мальдивах

Телеведущая добралась до райского острова на неделю раньше супруга.

Елена Летучая поделилась кадрами встречи с мужем на Мальдивах
https://www.instagram.com/elenapegas/

Переждать холодное лето в Москве экс-ведущая «Ревизорро» отправилась на Мальдивы. Этот август звезда сполна наслаждается морем, солнцем и свежайшими морепродуктами. А также активно занимается спортом и вдохновляет своих подписчиц быстрее бежать в зал.

Только вот мужа, адвоката Юрия Анашенкова, подписчики с ней не увидели. Как оказалось, у спутника звезды экрана оказались срочные дела в Москве и он смог прилететь лишь спустя неделю.

Елена выложила забавный диалог с супругом в Instagram. «Живу очень хорошо тут», — иронизировала она, на что Ананенков ей ответил: «А я не спал, не ел и мучился».

Подписчики Летучей отметили, что у семейной пары крайне гармоничные отношения. Более того, по признанию Лены, они никогда и не ссорятся, а решают все конфликты в течение пяти минут. В настоящее время супруги мечтают о детях и обещают порадовать наследниками уже в ближайшее время.

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Елена Летучая поделилась кадрами встречи с мужем на Мальдивах
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