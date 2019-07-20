Звездный стиль

Только люкс: Шейк и Летучая выбрали для отпуска брендовые купальники

Они отдали предпочтение моделям, выполненным в черно-белой гамме.

Только люкс: Шейк и Летучая выбрали для отпуска брендовые купальники
Ирина Шейк Фото: globallookpress.com

Уже промчалась первая половина лета, и в сезон отпусков российские звезды стараются перестроить график и уехать к морю. Кому-то удалось взять паузу на работе даже несколько раз за прошедшие пару месяцев.

Представительницы прекрасного пола во время путешествия любят демонстрировать в блогах снимки в купальниках. Далеко не все знаменитости выбирают для отдыха дорогостоящие вещи. Регина Тодоренко, Ольга Бузова и Екатерина Гордон отметились в купальниках из масс-маркета.

Елена Летучая, Екатерина Климова и Ирина Шейк, напротив, предпочитают продукцию топовых брендов. К примеру, экс-ведущая «Ревизорро» выбрала для поездки за границу слитные купальники «Dior» и «Estell Adoni». Эти модели выполнены в черно-белых цветах, которые особенно актуальны в нынешнем сезоне. Цена на такие купальники начинается от 30 тысяч рублей, пишет «Комсомольская Правда».

Брендовые изделия по душе и актрисе Екатерине Климовой. Пока она не может улететь в отпуск из-за плотного графика, но старается регулярно посещать бассейн. Для тренировок актриса надевает слитный красный купальник марки Melissaodabash. Изъяны в теле Климовой найти сложно, поэтому знаменитость может позволить себе модель без коррекции фигуры. Стоимость – чуть больше 32 тысяч рублей.

Ирина Шейк на модных показах часто демонстрирует закрытые купальники. На отдыхе же модель можно увидеть и в традиционном бикини без ярких принтов и элементов декора. Фото в одном из таких купальников Шейк недавно опубликовала в блоге – на снимке ее фигуру украшает бикини от Burberry. Купальник оценивается в 32 тысячи рублей.

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Только люкс: Шейк и Летучая выбрали для отпуска брендовые купальники
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