Летучая для завтрака на Мальдивах выбрала винтажное платье

Елена Летучая решила поставить на паузу работу и улетела отдыхать на излюбленный знаменитостями курорт – Мальдивы. Компанию ей составила мама Людмила Александровна.

Почти каждый день Елена балует поклонников фото и видео с отпуска, а также делится впечатлениями от отдыха. По признанию телеведущей, Мальдивы заставили ее изменить уже привычный режим.

Как выяснилось, Летучая не любит завтракать, поэтому нередко пропускает этот прием пищи. Но на райских островах она решила сделать исключение. Специально ради красивого утреннего вида Елена пораньше поднимается с постели и отправляется завтракать. В последний раз для этого она выбрала винтажное платье от Chanel.

«Завтракать я не люблю, но здесь встаю пораньше ради этой красоты и вкусноты. В программе бы я поставила твёрдую 5-ку. Платье Винтаж», — рассказала поклонникам знаменитость в блоге.

Отметим, в отпуск Летучая взяла с собой целую палитру купальников, которые с радостью демонстрирует в Сети. Ее фаворитом стало классическое черное бикини, которое выгодно подчеркнуло подтянутую фигуру 40-летней телеведущей. Стоит сказать, что Елена выбирает для себя купальники только класса люкс. Один подобный наряд стоит от 30 тысяч рублей и выше.