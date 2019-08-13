«Я против диет»: Елена Летучая рассказала, что делает ради красоты

Телеведущая Елена Летучая выложила в Instagram фотографию в купальнике, на которой можно хорошо рассмотреть ее фигуру. В этом посте 40-летняя экс-«ревизорро» рассказала о том, как она ухаживает за собой.

Женщина поделилась, что для нее внешняя красота — это, в первую очередь, здоровье. Поэтому необходимо правильно питаться, не наедаться перед сном, заниматься спортом и спать положенное количество часов. Она призналась, что не пьет витамины в пилюлях, а делает капельницы и инъекции, так как многие витамины усваиваются только так. И еще одна обязательная для нее процедура — это массаж. Его ведущей много лет делает одна и та же проверенная девушка.

«Я против диет, вообще против насилования организма, все должно быть полюбовно, и тогда вы услышите друг друга», — резюмировала Летучая.

Добавим, что после съемок программы «Ревизорро» Елена часто попадала в больницу из-за стресса. В итоге врачи поставили ее перед выбором: или здоровье, или карьера. Кстати, сейчас Летучая отдыхает на Мальдивах.

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