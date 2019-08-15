ЗВЕЗДЫ

Семейные каникулы: Виторган и Нинидзе познакомили детей в отпуске

Актеры проводит время с наследниками на Кипре.

Семейные каникулы: Виторган и Нинидзе познакомили детей в отпуске
Максим Виторган. фото: globallookpress.com

Максим Виторган в марте этого года объявил о расставании с Ксенией Собчак. У светской львицы появился новый возлюбленный Константин Богомолов, поэтому скрывать проблемы в семьи оказалось бессмысленно. Бывшие супруги остались друзьями и теперь вместе заботятся о сыне Платоне. К слову, артист тоже не долго был один. Летом появились слухи, что у него роман с 28-летней Нино Нинидзе, которая тоже переживает развод.

Первое время Виторган и его новая избранница не комментировали слухи, а потом вместе отправились в отпуск в Грецию. Публикуя снимки, где они держатся за руки, встречая рассвет, артисты будто подтвердили статус пары. Похоже, что они также перешли на новый уровень, познакомившись с детьми друг друга от прошлых отношений. Сначала Нино показала сына от Кирилла Плетнева на новом фото, а потом Максим собрал своих отпрысков вместе.

Актер опубликовал снимок, на котором запечатлен уже на побережье Кипра с маленьким Платоном на руках. Рядом с ним также позировали 23-летняя дочь Полина и 18-летний Даниил от первой жены Виктории. «Похоже, все идёт к тому, что в старости обопьюсь…» — пошутил Виторган. Поклонникам редкое удается увидеть его детей, поэтому они пришли в восторг от трогательного кадра. «Какой вы крутой», «Здорово», «Счастливые! Красивые!», «Отличный папа, счастливые дети», «Это счастье», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Нинидзе актер успел познакомить с дочкой еще до поездки за границу. Они втроем повеселились на вечеринке в Москве. Полина сразу подружилась с молодой возлюбленной отца. По всей видимости, и остальные наследники Максима нашли общий язык с Нино.

 А вы считаете Виторгана хорошим отцом?

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Звездные детиКсения СобчакМаксим ВиторганНино Нинидзе

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Семейные каникулы: Виторган и Нинидзе познакомили детей в отпуске
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