Возлюбленная Виторгана показала повзрослевшего сына от Плетнева

Эффектная грузинская актриса Нино Нинидзе в 2014 году познакомилась с Кириллом Плетневым. После совместной командировки они стали парой, а спустя год девушка забеременела. Она подарила своему избраннику сына Сашу. Со свадьбой они не спешили, организовав торжество только в 2018 году. Как ни парадоксально, но после этого отношения влюбленных разладились. Весной артистка объявила, что все ее мысли заняты разводом.

Примерно в это же время появились первые слухи о романе 28-летней Нинидзе с Максимом Виторганом, который расстался с Ксенией Собчак. Первое время она отрицала слухи о новом возлюбленном, а потом стала принимать поздравления. Этим летом актриса в компании нового ухажера отдыхает в Греции. Они уже не скрывают чувств. Как оказалось, с собой в отпуск она взяла и повзрослевшего сына, которому скоро исполнится четыре года.

На новом фото загорелая Нино позирует на побережье с наследником, облаченным в голубую футболку и плетенную шляпу. «Мой смелый. Сын», — написала она. Поклонникам редкое удается увидеть мальчика. «Чудесное фото», «Прекрасные», «Красивые», «Какой рыцарь вырос», «Красавец ваш сын», — прокомментировали пост подписчики.

Нинидзе поделилась еще одним фото, на котором запечатлена с Сашей в номере. Отметим, что в семье Сандрик за спокойный характер получил ласковое прозвище Маленький Будда. Добавим, что пере поездкой Виторган познакомил свою дочь от первого брака Полину с новой возлюбленной. Они быстро подружились.

Как считаете, Нино хорошая мама?