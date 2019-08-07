Встреча рассвета: Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе

Максим Виторган в начале этого года расстался с Ксенией Собчак. Это произошло на фоне слухов, что светская львица увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Экс-супруги остались друзьями и продолжают вместе воспитывать сына Платона. Однако актер времени не терял. Этим летом в светских кругах начали поговаривать, что у него роман с 28-летней Нино Нинидзе, которая пережила развод с актером Кириллом Плетневым.

Первое время девушка отрицала связь с Максимом, который старше ее на 18 лет, но потом они вместе вышли в свет. Более того, Виторган познакомил Нино со своей дочерью от первого брака Полиной. Девушки сразу подружились. Даже в отпуск Виторган и Нинидзе отправились вместе. В августе они уехали в Грецию, откуда стали делиться красочными снимками. Вместе они не позировали, но фотографировались на фоне одних и тех же пейзажей.

Похоже, что пара решили больше не скрывать, что они проводят время вместе. Максим опубликовал фото в соцсети, на котором стоит на палубе яхты и держит за руку девушку. «Рассвет», — написал он. Поклонники сразу узнали силуэт Нино. По их мнению, влюбленные гармонично смотрятся вместе.

Добавим, что Собчак недавно провела отпуск с сыном и Богомоловым в Италии. Телеведущая давно перестала скрывать свои чувства, которые она испытывает к режиссеру. Более того, по некоторым данным, они уже наметили дату свадьбы на 13 сентября. В одном из последних постов Ксения намекнула, что рассталась с Виторганом, так как не смирилась с его недостатками.

Как вы считаете, Виторган и Нинидзе подходят друг другу?