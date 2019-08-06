ЗВЕЗДЫ

Эстетский отдых: Максим Виторган отметился на яхте в Италии

Актер в Instagram признался, что у него есть неосуществимые желания.

Эстетский отдых: Максим Виторган отметился на яхте в Италии
Максим Виторган вспомнил о смерти. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отдыхающий в Греции актер Максим Виторган решил порассуждать о своих желаниях. Загорая на яхте, артист отметил, у него есть утопические мечты, вероятность осуществления которых нулевая, поэтому ему приходится довольствоваться осуществимыми. К последним, вероятно, относится отдых на яхте.

«В жизни всегда найдется место компромиссу. Бескомпромиссна только смерть. И то, потому что ее нет», — философски резюмировал Виторган.

А пока поклонники гадают, что же там за желания лелеет Максим, вокруг его личной жизни ходит множество слухов. После развода с Ксенией Собчак (которая, кстати, снова собралась замуж) актеру приписывают роман с коллегой по цеху Нино Нинидзе. Даже сейчас, судя по всему, они отдыхают в Греции вместе. Кстати, телесваха Роза Сябитова недавно назвала Виторгана «женихом нарасхват».

А как по вашему, чего на самом деле хочет Максим?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГрецияКсения СобчакКсения Собчак и Максим ВиторганМаксим Виторгансмерть

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эстетский отдых: Максим Виторган отметился на яхте в Италии
Интересно?
Поделись с друзьями: