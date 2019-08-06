Эстетский отдых: Максим Виторган отметился на яхте в Италии

Актер в Instagram признался, что у него есть неосуществимые желания.

Отдыхающий в Греции актер Максим Виторган решил порассуждать о своих желаниях. Загорая на яхте, артист отметил, у него есть утопические мечты, вероятность осуществления которых нулевая, поэтому ему приходится довольствоваться осуществимыми. К последним, вероятно, относится отдых на яхте.

«В жизни всегда найдется место компромиссу. Бескомпромиссна только смерть. И то, потому что ее нет», — философски резюмировал Виторган.

А пока поклонники гадают, что же там за желания лелеет Максим, вокруг его личной жизни ходит множество слухов. После развода с Ксенией Собчак (которая, кстати, снова собралась замуж) актеру приписывают роман с коллегой по цеху Нино Нинидзе. Даже сейчас, судя по всему, они отдыхают в Греции вместе. Кстати, телесваха Роза Сябитова недавно назвала Виторгана «женихом нарасхват».

А как по вашему, чего на самом деле хочет Максим?