Подружились: дочь Виторгана провела время с Ниной Нинидзе

Максим Виторган шесть лет прожил в браке с Ксенией Собчак. В начале этого года появились слухи о разладе в их отношениях, а вскоре они сами объявили, что больше не живут вместе. Несмотря на расставание, экс-супруги продолжают вместе воспитывать сына Платона. Телеведущая также перестала скрывать свой роман с режиссером Константином Богомоловым. В первых числах августа даже появились слухи, что они уже готовятся сыграть свадьбу.

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Тем временем у Виторгана тоже появилась новая пассия. Месяц назад в СМИ просочилась информация, что у него отношения с актрисой Ниной Нинидзе. Они до сих пор отказываются комментировать сплетни, но при этом артисты несколько дней провели вместе в Одессе, а недавно даже вместе вышли в свет, но вот фотографироваться вдвоем отказались. Похоже, что между ними закрутился бурный роман, хоть они пока и отрицают этот факт. Максим даже познакомил Нину со своей дочкой от первого брака Полиной.

В первых числах августа актер отправился на вечеринку с Нинидзе и наследницу позвал с собой. Девушки сразу подружились и даже сделали совместное селфи на память. В кадре Полина натянула на голову свитер, а Нина черный джемпер. Похоже, что дочь Виторгана нашла общий язык с актрисой, которая старше нее лишь на пять лет. Напомним, что Нинидзе только недавно отпраздновала 28-летие. А Виторган в сентябре отметит 47-летие.

В светских кругах поговаривают, что Собчак так быстро решилась снова выйти замуж, чтобы насолить экс-супругу. Ей якобы стало обидно, что он нашел ей замену так быстро. Напомним, что у Виторгана за плечами уже три брака, а вот Ксения два раза жила в гражданском браке и один раз в официальном.