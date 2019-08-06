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Никаких тайн: Виторган и Нинидзе отправились на отдых в Грецию

Пара делится подробностями отпуска в соцсетях.

Никаких тайн: Виторган и Нинидзе отправились на отдых в Грецию
Максим Виторган проводит отпуск в компании Нино Нинидзе ФОТО: Instagram

Максим Виторган и Нино Нинидзе, судя по всему, совместно отправились на отдых в Грецию. В stories у экс-супруга Ксении Собчак и бывшей жены Кирилла Плетнева одни и те же виды.

Новости о том, что у пары начался роман, появились летом 2019 года. До сих пор официального подтверждения этому нет, обе стороны хранят молчание, но их все чаще видят вместе.

Максим Виторган и Нино Нинидзе отправились на отдых в Грецию
ФОТО: Instagram

За плечами у Нино и Максима имеется опыт семейных отношений. Максим Виторган был женат на Ксении Собчак, а Нино Нинидзе весной заявила о разводе. Экс-супруг грузинской актрисы, актер Кирилл Плетнев тяжело переживает расставание. Даже для друзей пары новость о разводе стала неожиданностью, многие уверяли, что Кирилл и Нино были счастливы и никаких проблем, указывающих на разрыв, не было.

Кстати, Греция – это не первое место, где побывали вместе Нино и Максим. Ранее они отдыхали в Одессе, и это можно было понять по кадрам в соцсети, которыми делилась пара.

Судя по всему, Нино уже вхожа в семью своего избранника. Она знакома с дочерью актера от первого брака. Девушка успела поделиться совместным снимком с возлюбленной отца в Instagram. А после Эммануил Виторган подлил масла в огонь. Он сообщил, что ищет няню для новорожденного ребенка. Так как пока крошек в семье отца Максима Виторгана нет, то многие предположили, что скоро стоит ждать пополнения, пишет сайт Актуальные новости. 

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Никаких тайн: Виторган и Нинидзе отправились на отдых в Грецию
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