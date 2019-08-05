Под душем на яхте: Рудковская поделилась пикантным снимком

Яна Рудковская привыкла работать не покладая рук. Она занимается продвижением артистов. Как многим известно, один из самых успешных ее подопечных Дима Билан. Также продюсер во всем поддерживает своего мужа Евгения Плющенко, который тренирует детей в собственной школе фигурного катания и устраивает красочные ледовые шоу. Этим летом звездная семья устроила себе каникулы и отправилась отдыхать в Италию.

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Начало августа Яна провела катаясь на яхте. Она то и дело устраивала фотосессии в купальнике любимого бренда. К слову, в 44 года может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Также продюсер демонстрировала семейную идиллию с мужем. Очередным летним утром Рудковская решила показать, как принимает душ прямо на палубе в лучах солнца.

На пикантном снимке она позировала в голубом купальнике с прозрачными вставками. При этом на ее лице не было макияжа, а по телу стекали струйки воды.

«Утро и Порто-Черво», — написала звезда в соцсети.

Поклонники восхитились ее фигурой. Если раньше они подозревали, что Рудковская удлиняет себе ноги в фотошопе, то на этот раз никаких признаков того, что она корректировала фигуру в фоторедакторах. «Яна и вечность! Слияние стихий!», «Какая красивая», «Такая вы миниатюрная», «Вот здесь она мне нравится, такая какая есть, без вытянутых ног до 1.80 м. Маленькая стройненькая», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, в отпуск Яна взяла с собой не только купальники. Ранее она устроила романтический ужин при свечах на побережье. Для такого случая продюсер облачилась в пышное платье от Dior, в котором выглядела словно принцесса. Она не скрывает, что любит именно вечерние наряды. Большую часть в ее гардеробе занимают роскошные платья от именитых кутюрье.

А вам нравятся образы Рудковской?