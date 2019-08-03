Звездный стиль

44-летняя Рудковская не побоялась показать фигуру в облегающем купальнике

Музыкальный продюсер проводит летние каникул в компании супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и 6-летнего Саши.

44-летняя Рудковская не побоялась показать фигуру в облегающем купальнике
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

Вместе с мужем олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и 6-летним сыном Сашей музыкальный продюсер проводит летние каникулы в Италии. На личной страничке в Instagram возлюбленный бизнесвумен показал Яну Рудковскую в черном купальнике с полупрозрачными вставками на талии. Избранница спортсмена вполне довольна своей фигурой и внешностью. Отвечая на критику хейтеров, музыкальный продюсер подметила, что и после сорока лет женщина вполне может выглядеть ухоженно и элегантно, при условии постоянного ухода за кожей и волосами.

Примечательно, что возлюбленная Евгения Плющенко не боится демонстрировать фигуру в облегающем купальнике. Яна Рудковская тщательно следит за питанием. Бизнесвумен не скрывает, что всегда восхищалась стройностью Натальи Водяновой. Модель воспитывает пятерых детей, а ее старшему сыну Лукасу исполнилось 17 лет.

Евгений Плющенко показал Яну Рудковскую в купальнике (Фото: Instagram.com/plushenkoofficial)

Ни для кого не секрет, что Яна Рудковская отдает предпочтение нарядам известных мировых брендов: Chanel и Dior. При этом в гардеробе музыкального продюсера есть место и для платьев от российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Не так давно супруга Евгения Плющенко обратилась к хейтерам, заявив, что ее муж и младший сын вполне могли бы отказаться от выгодных проектов. Даже в этом случае, они не стали бы голодать или терпеть нужду. Яна Рудковская уточнила, что и сама могла бы кормить семью благодаря высоким заработкам.

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Евгений Плющенкозвездные детиСаша ПлющенкоЯна Рудковская

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44-летняя Рудковская не побоялась показать фигуру в облегающем купальнике
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