Романтика зашкаливает: Плющенко и Рудковская поцеловались, стоя на коленях

Евгений Плющенко и Яна Рудковская продолжают свое морское путешествие на яхте, которую их подписчики называют авианосцем. И вот она, пожалуй, самая эмоциональная фотография, опубликованная из этого плавания: супруги стоят на палубе на коленях и целуются в лучах восходящего солнца на фоне того, как их мощное судно поднимает тучу брызг. Снимок, достойный финала голливудского фильма, опубликовала Рудковская в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики даже забыли о том, что недавно оставляли критические комментарии, теперь они восхищаются красотой невероятно романтичной фотографии. Кстати, скоро Яна и Евгений будут праздновать 10-летие их брака. Они поженились в сентябре 2009 года.

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Напомним, в морском путешествии со звездными родителями находится и их сын Александр, который даже на яхте продолжает усиленно тренироваться под руководством своего знаменитого отца.

Сколько баллов из 10 вы бы дали этому снимку?