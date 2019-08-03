ЗВЕЗДЫ

Словно принцесса: Рудковская поужинала при свечах в платье Dior

Светская львица также полюбовалась красочным закатом на Сардинии.

Словно принцесса: Рудковская поужинала при свечах в платье Dior
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com

Яна Рудковская уже не первый год ведет рублику в соцсети Instagram «Мои завтрака». Каждый раз она старается красиво сервировать стол, украсить его вазой с цветами. И даже во время отпуска продюсер не перестает вести эту рублику. В конце июля светская львица со своей семьей отправилась отдыхать на Сардинию. С собой она вязала несколько комплектов купальников и, как оказалось, даже вечерние платья.

3 августа, накатавшись на яхте и успев позагорать и покупаться, Яна устроила романтически ужин при свечах. В соцсети она опубликовала снимок, на котором запечатлена на побережье, сидя за небольшим столом, сервированным на несколько человек. Светская львица облачилась для вечера в пышное платье песочного цвета с блестками от Dior. «Волшебный закат», — написала она. В кадре Рудковская была запечатлена в одиночестве, но в отпуске обычно ее фотографирует муж. Скорее всего, и этот снимок сделал Евгений Плющенко.

Поклонники пришли в восторг от стильного образа звезды. Они написали ей множество комплиментов. «Платье огонь», «Золушка на ужине при свечах, на хрустальном в стульчике. Очень красиво», «Ах, какая красивая фотография», «Как гармонично всё на этом фото», «Вы всегда на высоте? Не позволяете к ужину в майке и шортах!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что этот наряд Яна одела не в первый раз. Несколько месяцев назад именно в нем она появилась на показе мод в Париже. Тогда образ продюсер дополнила миниатюрной сумочкой в тон платью. К слову, весь день у нее было романтичное настроение. Еще утром она поделилась снимком, на котором слилась в поцелует с супругом. При этом они стояли на коленях. Похоже, что в семье Рудковской царит идиллия.

А вам понравилось платье Яны?

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Словно принцесса: Рудковская поужинала при свечах в платье Dior
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