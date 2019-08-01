Рудковская устроила фотосессию в купальнике любимого бренда

Яна Рудковская еще недавно делилась снимками в стильных нарядах, позируя на фоне дорогих автомобилей во дворе своего дома. Однако дождливая погода в столице надоела и ей, поэтому в конце июля она уехала с семьей в отпуск. Продюсер вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей отдыхает на Сардинии. Этот курорт в этом году особенно популярен у звезд.

Как настоящая модница, Яна вязала с собой множество купальников. Первое утро в отпуске она встретила в леопардовом слитном купальнике с мордой кошки. Такие фасоны очень любит и модель Наталья Водянова. Они обычно продаются в комплекте с детским купальником, но пока дочки у Рудковской нет. На следующий день светская львица облачилась в закрытый купальник с прозрачными вставками алого цвета.

Свой образ Яна дополнила полупрозрачной накидкой, напоминающей пеньюар. В нем продюсер позировала на яхте, а фотографировал ее супруг. Как оказалось, эти наряды создает дизайнер ее любимого бренда. «Вчера про бренд моей подруги Наты Ким, который я очень люблю, написал VogueBrasil , VogueParis и VogueItalia — горжусь! А ведь 5 лет назад только все начиналось на моих глазах», — похвасталась блондинка.

Поклонники пришли в восторг не только от купальника, но и от стройной фигуры Рудковской. «Фигура бомба, купальник супер, выглядите круто, и просто красивое фото», «Статуэтка», «Какая вы молодец!!! Держать себя в форме это большой труд», «Красотка и образ, и купальник, и фото», «Ноги вытянула? Такие длинные», «Рост маленький, а ноги длинные», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые не поверили, что в 44 года можно обладать такой идеальной фигурой.

А вам нравятся купальники, как у Рудковской?