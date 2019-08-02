Рудковская отдыхает в Италии без старших сыновей от Батурина

44-летняя Яна Рудковская опубликовала на личной страничке в Instagram новый семейный кадр. На фото музыкальный продюсер запечатлена в компании супруга, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, и 6-летнего сына Саши. Примечательно, что в путешествие бизнесвумен отправилась без старших детей от Виктора Батурина. Старший сын возлюбленной спортсмена — Николай, которому в июне исполнилось 17 лет, и пасынок Андрей поступили в МГИМО.

Яна Рудковская уже говорила о том, почему чаще всего она ездит отдыхать с Гном Гномычем. По словам бизнесвумен, ее старшие дети стали самостоятельными. Все последние месяцы они готовились к поступлению, забыв о развлечениях. Ребята вполне могут организовать свой досуг и без помощи старших.

больше по теме Рудковская подчеркнула фигуру шортами и рубашкой в «пижамном» стиле Своим нарядом супруга олимпийского чемпиона акцентировала внимание на ножках.

По словам Яны, она воспитывает сыновей по примеру своих родителей. Сама Рудковская росла в строгости, доверяя мнению близких. Того же супруга Евгения Плющенко требует от своих детей. Музыкальный продюсер старается не поощрять бессмысленные и баснословные траты. Рудковская объясняет детям, каким трудом зарабатываются деньги. Яна не скрывает: для нее важно, чтобы сыновья могли в будущем самостоятельно обеспечивать свои семьи, полагаясь лишь на собственные силы.