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Джанабаева доверила сыновей Меладзе ради поездки в Баку

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не скрывает: ее мальчики прислушиваются к авторитетному мнению отца.

Джанабаева доверила сыновей Меладзе ради поездки в Баку
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: Globallookpress.com)

40-летняя Альбина Джанабаева отметилась в числе приглашенных гостей на музыкальной премии «Жара» в Баку. Свежими кадрами с красной дорожки оттуда делились Ани Лорак, Денис Клявер, Валерия, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Жасмин, Кристина Орбакайте, Наташа Королева, Нюша, Юлия Барановская, Наталья Чистякова-Ионова, Ирина Дубцова и многие другие.

Примечательно, что ради поездки в Азербайджан исполнительница оставила сыновей под присмотром Валерия Меладзе. Певица подметила, что 15-летний Константин не нуждается в родительской опеке, а вот пятилетнему Луке она необходима. Именно поэтому Альбина и Валерий стараются замещать друг друга, когда одному из них приходится уезжать на длительное время.

«Мы вообще стараемся с мужем не оставлять детей одних. Валерий — очень заботливый отец. Пока он дома, я могу спокойно гастролировать. За папой дети как за каменной стеной!» — приводит 7days.ru слова Альбина Джанабаевой.

Певица стала для возлюбленного надежным тылом: после рождения сыновей исполнительница стала больше времени проводить дома с семьей, заботясь о муже и детях.

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Альбина ДжанабаеваВалерий Меладзезвездные детиФестиваль "Жара-2019"

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Джанабаева доверила сыновей Меладзе ради поездки в Баку
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