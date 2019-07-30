Джанабаева доверила сыновей Меладзе ради поездки в Баку

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не скрывает: ее мальчики прислушиваются к авторитетному мнению отца.

40-летняя Альбина Джанабаева отметилась в числе приглашенных гостей на музыкальной премии «Жара» в Баку. Свежими кадрами с красной дорожки оттуда делились Ани Лорак, Денис Клявер, Валерия, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Жасмин, Кристина Орбакайте, Наташа Королева, Нюша, Юлия Барановская, Наталья Чистякова-Ионова, Ирина Дубцова и многие другие.

Примечательно, что ради поездки в Азербайджан исполнительница оставила сыновей под присмотром Валерия Меладзе. Певица подметила, что 15-летний Константин не нуждается в родительской опеке, а вот пятилетнему Луке она необходима. Именно поэтому Альбина и Валерий стараются замещать друг друга, когда одному из них приходится уезжать на длительное время.

больше по теме Джанабаева вышла на пробежку в трендовых велосипедках Возлюбленная певца Валерия Меладзе старается следить за фигурой, не забывая о пользе утренних тренировок.

«Мы вообще стараемся с мужем не оставлять детей одних. Валерий — очень заботливый отец. Пока он дома, я могу спокойно гастролировать. За папой дети как за каменной стеной!» — приводит 7days.ru слова Альбина Джанабаевой.

Певица стала для возлюбленного надежным тылом: после рождения сыновей исполнительница стала больше времени проводить дома с семьей, заботясь о муже и детях.