Глюк’oZa появилась на фестивале «Жара» в мини-платье с ромбами

33-летняя Наталья Чистякова-Ионова стала гостьей музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Как и другие знаменитости, среди которых: Вера Брежнева, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Валерия, Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Альбина Джанабаева — исполнительница не смогла пропустить одно из самых ожидаемых мероприятий этого лета.

На красной дорожке исполнительница появилась в мини-платье с ромбами и пышными, зауженными к запястьям рукавами. Глюк’oZa отдала предпочтение серебристо-черному оттенку, подобрав к наряду туфли-лодочки на каблучке. Певица отказалась от аксессуаров и драгоценностей, подчеркнув своим платьем длину ног. Наталья выбрала свободный крой, не став акцентировать внимание на талии.

Ни для кого не секрет, что знаменитость тщательно следит за своей фигурой. На личной страничке в Instagram певица не раз публиковала фото — и видеоотчёт своих тренировок, делясь с подписчиками советами по поддержанию спортивной формы.

Напомним, что певица воспитывает двух дочек: старшей Лидии в мае исполнилось двенадцать лет, младшей Вера семь лет. Несмотря на плотный рабочий график, концерты, съемки и участие в различных фотосессиях певица делает все для того, чтобы ее дети чувствовали ее заботу и поддержку. Наталья все свое свободное время посвящает семье.