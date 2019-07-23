ЗВЕЗДЫ

Джанабаева на отдыхе появилась в спортзале без макияжа

Экс-участница группы «ВИА Гра» чередует утренние пробежки с занятиями на тренажерах.

Джанабаева на отдыхе появилась в спортзале без макияжа
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: Globallookpress.com)

40-летняя Альбина Джанабаева даже на отдыхе старается не пропускать ежедневных тренировок. Знаменитость чередует утренние пробежки с занятиями в тренажерном зале. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала свежий кадр, подметив, что проводит каникулы с пользой для фигуры и тела.

Примечательно, что в спортзале возлюбленная Валерия Меладзе появилась без макияжа. Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев  с одобрением высказывался в адрес исполнительницы, заверяя, что супруг певицы должен испытывать гордость за свою избранницу. По словам историка моды, Альбина всегда выглядит женственно и ухоженно. А в ее гардеробе чувствуется та «перчинка», которая присутствует и в характере самой артистки.

Альбина Джанабаева отправилась в спортзал без макияжа (Фото: Instagram.com/albinadzhanabaeva)

«Доброе, спортивное!! Если кто потерял меня, не волнуйтесь, нашлась!! В зале, где и хотела бы пропадать все эти дни, но нет, не так-то все просто с этим отдыхом», — отметила певица.

Ранее экс-супруг Татьяны Арнтгольц — актер Иван Жидков — на личной страничке в Instagram делился совместным кадром с Настасьей Самбурской и Станиславом Бондаренко. Снимок был сделан за кулисами во время одной из репетиций. Примечательно, что на фото актриса позировала без сценического грима и макияжа.

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Альбина ДжанабаеваВалерий Меладзезвездный стиль

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Джанабаева на отдыхе появилась в спортзале без макияжа
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