Джанабаева на отдыхе появилась в спортзале без макияжа

40-летняя Альбина Джанабаева даже на отдыхе старается не пропускать ежедневных тренировок. Знаменитость чередует утренние пробежки с занятиями в тренажерном зале. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала свежий кадр, подметив, что проводит каникулы с пользой для фигуры и тела.

Примечательно, что в спортзале возлюбленная Валерия Меладзе появилась без макияжа. Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев с одобрением высказывался в адрес исполнительницы, заверяя, что супруг певицы должен испытывать гордость за свою избранницу. По словам историка моды, Альбина всегда выглядит женственно и ухоженно. А в ее гардеробе чувствуется та «перчинка», которая присутствует и в характере самой артистки.

«Доброе, спортивное!! Если кто потерял меня, не волнуйтесь, нашлась!! В зале, где и хотела бы пропадать все эти дни, но нет, не так-то все просто с этим отдыхом», — отметила певица.

Ранее экс-супруг Татьяны Арнтгольц — актер Иван Жидков — на личной страничке в Instagram делился совместным кадром с Настасьей Самбурской и Станиславом Бондаренко. Снимок был сделан за кулисами во время одной из репетиций. Примечательно, что на фото актриса позировала без сценического грима и макияжа.